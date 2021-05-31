Авиакомпания Air France в понедельник отменила еще два рейса в Москву после того, как российские власти не утвердили планы полетов в обход воздушного пространства Беларуси, сообщает Голос Америки.

Европейский союз призвал свои авиакомпании избегать Беларуси на фоне возмущения по поводу инцидента с самолетом Ryanair, который власти страны вынудили совершить посадку в Минске.

«Air France подтверждает отмену рейсов AF1154 и AF1654 из аэропорта Париж – Шарль де Голль в Москву 31 мая 2021 года, поскольку не были получены разрешения от российских властей на вход в их воздушное пространство», – заявила авиакомпания.

Французский перевозчик, входящий в группу Air France-KLM, был вынужден отменить два рейса по маршруту Париж-Москва на прошлой неделе после того, как Россия не согласовала планы полетов в обход Беларуси.

В конце прошлой недели сложилось впечатление, что препятствия для перенаправления рейсов Air France были устранены, что позволило Air France выполнить два рейса из Парижа в Москву в минувшие выходные.

Однако после того, как авиакомпания повторно представила новые маршруты на утверждение в рамках сезонного обновления, вновь возникла проблема, сообщил представитель Air France.

В Росавиации в понедельник от комментариев воздержались.

Россия, главный союзник Минска, на прошлой неделе предупредила авиакомпании, что изменение маршрутов из Европы в Россию в результате противостояния может привести к увеличению сроков согласования полетных планов.