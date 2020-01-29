Ахмед Гранатов и Захер-Мазох

В одном южном городе очень любили старое советское кино. В том числе и кинофильм «Тот самый Мюнхгаузен». Правда, смотрели его южногородцы не просто так, а с целью внедрения в свою повседневную жизнь многое из того, что составляло сюжет этой кинокартины. К примеру, был в шедевре Марка Захарова момент, когда барона решено было арестовать. Послали солдат, ждут. И что вы думаете? К изумлению герцога, бургомистра и главнокомандующего к ним навстречу шел барон Мюнхгаузен, но не в наручниках, а в сопровождении оркестра и танцующих сограждан.

Герцог, много видавший на своем веку, но все равно шокированный увиденным, обратился к главнокомандующему, армия которого привыкла обходить с флангов всех, включая самих себя: « Что это такое?». Ответ последовал столь же блестящий, сколь и правдивый: «Вначале намечались торжества, затем аресты. Потом, решили совместить». В одном южном городе также решили совместить.

Нет, не торжества с арестами. Там решили проигнорировать совет героя известного анекдота попу, посетившему бордель, снять крест или надеть трусы. В итоге, оказалось возможным демонстрировать персонаж, стоящий голышом, но в кресте или без креста, но в борделе, называясь при этом святым отцом. Самое удивительное, что персонаж этот сам получал какое-то садистское удовольствие от данного процесса.

Звали его Ахмед Гранатов. О, это был редкий оригинал! Начав свой поход за большими деньгами с продавца пушнины, он умудрился в «лихие 90-е» оказаться в нужное время и в нужном месте, после чего жизнь Ахмеда зацвела и запахла. Стал он крупным нефтяником. Миллиардером. Более того, он и сенатором умудрился стать. И быть бы ему гордостью земляков и путеводной звездой для многих прохиндеев, если бы не случилась с Ахмедом беда.

Ищите женщину. Этот совет дали миру французы. Гранатов не был французом, но женщину искал. Скажу больше, он ее даже нашел. А далее, барабанная дробь, он категорически женился. За всеми этими радостями в жизни Ахмеда, по большому счету, не особо следили в южном городе. Но вот, Гранатов решился категорически развестись. Сделал он это не только категорически, но и громогласно и с рассказом широкой общественности о причинах, по которым теперь: «Не жена она мне более, не жена».

По собственному признанию Гранатова, его «богатство» приросло одним ветвистым украшением, которое сбрасывают лоси. Причем, украсили его этим «сокровищем» практиче6ски у него же на глазах. В южном городе к носителям этого аксессуара относились без особого пиетета. Более того, южногородцы никак не могли понять, почему Гранатов регулярно сообщает журналистам о подробностях обретения им такого «богатства».

Но, на том их удивление выкрутасами Ахмеда не закончились. Ведь, Гранатов обнаружил в себе еще и залежи неизрасходованных способностей политолога, причем старающегося охватить вытекающих из него анализов совершенно разные направления. То он лез своим аргументом в отношения между двумя крупными странами, вовсю сообщая о себе, как о великом примирителе. То он рассуждал о таинствах мировой закулисы. Наконец, он решил дать совет руководству южного города, как им проводить реформы.

После подобного совета, в котором никто не нуждался, Гранатов узнал, как выглядит мать Кузьки. Ее презентацию устроили южногородские СМИ. Те самые, которые ранее и на платной основе размещали оды мыслительных потуг Ахмеда. В итоге, Гранатов, наивно полагавший, что деньги решают все, подвергся нещадной и публичной словесной, аргументационной экзекуции. Ему припомнили все, о чем он предпочел бы забыть.

Казалось бы, после случившегося, никакое новое сближение Гранатова и южногородских СМИ невозможно. Но, то была иллюзия. Как ни в чем не бывало, этот гигант мысли вновь засиял всеми ароматами своего политического анализа на сайтах южного города. Да, они всего лишь перепечатывали прорвавшую трубу его мыслей, но ведь совсем недавно они же и шельмовали Ахмеда! Хотя, после случившегося даже мысль о дальнейшем сотрудничестве на финансовой основе между Гранатовым и южногородскими сайтами звучала кощунственно!

Но, жизнь зачастую полна неожиданностей. Случилось то, что случилось. Обе стороны оказались удовлетворены, хотя южногородцы не понимали причин столь резкой смены характера отношений между фигурантами процесса. Высказывалась даже мысль о том, что следует лучше изучать произведения австрийского писателя Захер-Мазоха, чтобы познать глубину и ширину ситуации, при которой вначале ожидаются торжества, затем аресты, после чего все это решают совместить.