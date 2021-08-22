Горную провинцию Панджшер не намерены сдавать талибам, а местные жители способны дать отпор. Об этом в интервью Al Arabiya English сообщил лидер местного сопротивления Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда (отец был лидером антиталибского «Северного альянса»).

«Панджшер не будет сдан «Талибану»… Если они попробуют установить контроль над Панджшером, мы готовы к сопротивлению. Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам», — поделился Ахмад Масуд.

По его словам, представители талибов отвергли переговоры с панджшерским сопротивлением.

Ахмад Масуд добавил, что готов простить талибов за убийство его отца, если будут выполнены условия для мира и безопасности в Афганистане.

Также Масуд обратил внимание, что война будет «неизбежной», если экстремистская группировка откажется от диалога. (gazeta.ru)