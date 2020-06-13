Агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг Украины до B3

Международное агентство Moody’s повысило суверенный кредитный рейтинг Украины с Caa1 до B3 со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 13 июня, сообщает TACC.

По данным финансистов, основной причиной для решения о повышении рейтинга стало смягчение стоящих перед Украиной вызовов, связанных с привлечением займов в краткосрочной перспективе. Также на решении сказались гарантии, ослабившие в последнее время ее уязвимость перед внешними факторами, в связи с объявлением о новой программе финансирования со стороны Международного валютного фонда.

Повышение рейтинга отражает ожидание о том, что заключение соглашения с МВФ гарантирует продолжение реализации реформ в стране.

По шкале Moody’s рейтинг Caa1 означает задолженность низкого качества, более высокий рейтинг B3 означает задолженность спекулятивного уровня с высоким кредитным риском.

12 июня Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Накануне премьер-министр страны Денис Шмыгаль рассказал, что страна в течение месяца получит от этой организации и Евросоюза $3,2 млрд, а также €1 млрд от Всемирного банка.

29 мая стало известно, что Киев продолжит пенсионную реформус постепенным повышением пенсионного возраста до 60 лет и внедрением системы накопительных пенсий для получения $5 млрд транша от МВФ (iz.ru)