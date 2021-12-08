На прошлой неделе армянская сторона передала формуляры минных полей других освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении председателя правления Агентства АР по разминированию Вугара Сулейманова.

«В формулярах минных полей обычно указываются координаты местности, виды установленных мин, их количество, расстояние между ними, сведения о порядке расположения и маскировке. Однако хотелось бы отметить, что первое ознакомление с представленными формулярами создает впечатление их недостоверности и неточности.

Как известно, с целью уклонения от ответственности в рамках соответствующих международных судебных дел армянская сторона выступила с заявлением, что были переданы формуляры, охватывающие все минные поля. Однако мы сомневаемся в том, что представленные Арменией формуляры полностью отражают ситуацию с минами на всех освобожденных от оккупации территориях.

Агентство АР по разминированию и Министерство обороны Азербайджана уже начали работу по анализу и обработке формуляров. После этого данные будут перенесены на карты и проверены на соответствие и точность.

Следует отметить, что точность ранее предоставленных Арменией данных по минным полям в Агдамском, Физулинском и Зангиланском районах составляет 25%.

После тщательного анализа формуляров общественность будет дополнительно проинформирована о том, насколько они точны и какие территории охватывают», — говорится в заявлении.