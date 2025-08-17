Президент России Владимир Путин назвал главу МИД Сергея Лаврова империалистом из-за наряда, в котором он прибыл на Аляску на переговоры с американской стороной. Соответствующее видео публикует журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Перед началом переговоров госсекретарь США Марко Рубио обратился к Сергею Лаврову, отметив, что ему «нравится рубашка» российского министра. Владимир Путин иронично отреагировал на слова господина Рубио: «Это намек? Он (Лавров) вам подарит!».

После Сергей Лавров объяснил президенту, что подобный комментарий Марко Рубио связан, видимо, с тем, что по прибытии в США он появился на публике в свитере с надписью «СССР». Тогда Владимир Путин с иронией прокомментировал и эту ситуацию. «Империалист»,— сказал глава государства госсекретарю, указывая на Сергея Лаврова.

Создательница челябинского бренда Selsovet раскрыла новые подробности о свитере с надписью «СССР», в котором глава российского МИД Сергей Лавров прибыл на Аляску. Интервью с ней публикует 360.

Дизайнер Екатерина Варлакова заявила, что МИД закупил у нее небольшую партию свитеров для сотрудников.

«Мы догадывались, что и Сергею Викторовичу [Лаврову] будет свитер. Но мы не догадывались, что он его может надеть и на саммит», — сказала собеседница телеканала и добавила, что вся ее команда горда своей работой.

Свитера «СССР» челябинского бренда после фотографий главы МИД РФ Сергея Лаврова на Аляске раскупили за один день. Теперь, желающим приобрести такую же цену, потребуется около одного-полутора месяцев, чтобы оформить предзаказ.

Свитер с надписью «СССР», который министр иностранных дел России Сергей Лавров выбрал для своей поездки на Аляску, стоит 10 990 рублей. ($137)