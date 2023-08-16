В Совете мира и безопасности Африканского союза заявили, что не будут применять силу против мятежников в Нигере. Об этом сообщает Le Monde.

«Во время этой встречи, которая прошла в понедельник, 14 августа, CPS решил отказаться от применения силы против нигерской хунты», — сказано в материале.

Один из дипломатов заявил изданию, что интервенция может привести к «бойне», из-за чего было принято соответствующее решение.

Кроме того, Совбез организации решил временно приостановить участие Нигера в деятельности Африканского союза.