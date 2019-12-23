Афганский премьер подал тысячи жалоб на предварительные результаты выборов президента

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла подал в апелляционную комиссию тысячи жалоб по поводу обнародованных минувшим днем результатов проведенных в стране выборов президента. Об этом в понедельник сообщил афганский телеканал 1TV.

По имеющейся информации, представители избирательного штаба Абдуллы «направили в апелляционную комиссию более 4 тыс. жалоб и протестов», касающихся как самого процесса проведения выборов, так и подсчета голосов избирателей. Штаб афганского премьер-министра подтвердил, что Абдулла «не принимает предварительные результаты выборов, так как он [Абдулла] должен был победить, если бы не мошенничество в ходе плебисцита».

В воскресенье председатель Независимой избирательной комиссии (НИК) Хава Алам Нуристани объявила предварительные итоги президентских выборов. По данным НИК, действующий президент Афганистана Ашраф Гани одержал на них победу с результатом 50,64% голосов избирателей. Второе место занял премьер-министр Абдулла, набрав 39,52% голосов, за ним следует экс-премьер и бывший лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр с результатом 3,85%.

Нуристани также сообщила, что кандидаты в президенты Афганистана, которые участвовали в выборах главы государства, в течение ближайших трех суток могут официально опротестовать предварительные результаты плебисцита. «Кандидаты имеют в своем распоряжении 72 часа, чтобы зарегистрировать любые жалобы [по в поводу результатов президентских выборов], если таковые у них имеются», — указала председатель НИК Афганистана.(ТАСС)