Бывший чиновник уехал из Афганистана конце прошлого года. Он рассказал, что начал искать работу, когда у него закончились сбережения. Садаата приняли на позицию курьера в местную службу доставки еды Lieferando. Однако он признался, что мечтает работать в крупнейшей европейской телекоммуникационной компании Telekom.