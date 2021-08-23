Уехавший в Германию экс-министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат нашел себе работу курьером в Лейпциге, сообщает Leipziger Volkszeitung.
Бывший чиновник уехал из Афганистана конце прошлого года. Он рассказал, что начал искать работу, когда у него закончились сбережения. Садаата приняли на позицию курьера в местную службу доставки еды Lieferando. Однако он признался, что мечтает работать в крупнейшей европейской телекоммуникационной компании Telekom.
Несколько дней назад движение Талибан захватило власть в Афганистане на фоне вывода американских войск из страны. Боевики захватили все крупные города страны и объявили об окончании двадцатилетней войны.(РИА Новости)