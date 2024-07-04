Бывший министр обороны Казахстана (2018-2021 гг.) Нурлан Ермекбаев назначен на должность генсека ШОС на 2025–2027 гг. До этого он был заместителем экс-генсека организации Чжан Мина.

На фоне этого назначения казахстанский политолог Чеботарев, подводя итоги саммита ШОС, состоявшегося в Астане 3-4 июля, подчеркивает:

«Таким образом, в настоящее время 3 государственных деятеля Казахстана занимают руководящие должности в международных организациях, где участвует наша страна: Имангали Тасмагамбетов — генсек ОДКБ в 2023-2025 гг. и Бакытжан Сагинтаев — председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в 2024-2028 гг. В свою очередь, это обстоятельство призвано способствовать продвижению интересов Казахстана в ОДКБ, ЕАЭС и ШОС».