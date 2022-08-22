Эксперт по рабству, соавтор книги «Рабство и свобода в Саванне», профессор истории Лесли Харрис раскритиковала актеров Дженнифер Лопес и Бена Аффлека за свадьбу в колониальном стиле в имении в Джорджии (США), похожем на дома плантаторов-рабовладельцев.

Она напомнила, что несколько лет назад Аффлек пытался скрыть информацию о своих предках-рабовладельцах. «Кажется, урок он не выучил, и вот с ним та же история. Люди все еще строят дома в колониальном стиле. Это признак достатка. Удивительно, что Аффлек выбрал именно это место для свадьбы, хотя очень много настоящих плантаций отказываются от проведений свадеб», — цитирует профессора Харрис Page Six.

В 2015 году Аффлек пытался скрыть информацию о том, что его предок со стороны матери Бенджамин Коул владел несколькими рабами. Он проживал неподалеку от участка, который Аффлек приобрел в 2003 году и на котором располагается построенный в 2000 году особняк.