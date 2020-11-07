АФФА готовит обращение из-за провокационных действий армянского футболиста

АФФА готовит обращение из-за провокационных действий футболиста армянского происхождения немецкого клуба «Хоффенхайм» Саркиса Адамяна. Как сообщили Report в Ассоциации, в соответствующие структуры будет направлено обращение из-за действий 27-летнего нападающего.

Подчеркивается, что этот вопрос находится в центре внимания АФФА.

АФФА направила письма в различные организации, УЕФА, ФИФА и различные соответствующие ассоциации в связи с начавшимися с 27 сентября провокационными заявлениями, публикациями в соцсетях армянских футболистов, функционеров и других официальных лиц: «До сих пор в связи с этим было адресовано 17 писем. Среди адресатов – футбольные федерации Черногории, Словакии, Греции и Италии. Все провокации в соцсетях, на матчах и др. отслеживаются, направляются обращения в соответствующей форме».

Саркис Адамян оформил дубль в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которой его команда со счетом 5:0 обыграла чешский «Слован». В заявлении сайту sport24.ru форвард заявил, что посвятил голы «сражающимся против Азербайджана братьям и сестрам». При этом он вместо Карабаха произнес название непризнанного режима.