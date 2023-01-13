Адвокаты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обратились в пятницу в Республиканский суд Анкары в связи с провокацией, устроенной пособниками террористической организации PKK/YPG в Стокгольме, сообщает Агентство Анадолу.

Адвокат турецкого лидера Хусейн Айдын написал в соцсетях, что иск содержит требование привлечения к ответственности всех причастных к провокации в шведской столице.

Посол скандинавской страны ранее был вызван в МИД Турции, где ему был выражен решительный протест в связи с выходкой сторонников кровавой организации.

В то же время, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Стокгольм «определиться», подчеркнув, что «террористическая организации РКК «минирует» путь Швеции в НАТО».

Тем временем, в столичной прокуратуре заявили, что уголовное дело на основе обращения президента уже возбуждено.

Напомним, вчера в ходе антитурецкой демонстрации у здания мэрии в Стокгольме пособники террористической организации PKK/YPG сымпровизировали на чучеле «казнь президента Турции Эрдогана». Анкара выразила решительный протест властям Швеции. Ее вступление в НАТО, похоже, снова откладывается.