Адвокаты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обратились в пятницу в Республиканский суд Анкары в связи с провокацией, устроенной пособниками террористической организации PKK/YPG в Стокгольме, сообщает Агентство Анадолу.
Адвокат турецкого лидера Хусейн Айдын написал в соцсетях, что иск содержит требование привлечения к ответственности всех причастных к провокации в шведской столице.
Посол скандинавской страны ранее был вызван в МИД Турции, где ему был выражен решительный протест в связи с выходкой сторонников кровавой организации.
В то же время, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Стокгольм «определиться», подчеркнув, что «террористическая организации РКК «минирует» путь Швеции в НАТО».
Тем временем, в столичной прокуратуре заявили, что уголовное дело на основе обращения президента уже возбуждено.
Замглавы правящей в Турции Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш назвал произошедшее «нападением не только на турецкого президента, но и на всю Турцию».
Как пишет The Guardian, в специальном заявлении для СМИ министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём дистанцировался от «угроз и ненависти к политическим деятелям». Не называя какой-либо конкретной страны, он подчеркнул: «Изображать всенародно избранного президента как казненного у стен мэрии – отвратительно!»
Его слова мало что сделали для того, чтобы успокоить Турцию, которая вызвала посла Швеции в Анкаре, чтобы выразить свой гневный протест. «Виновные в организации этой провокации должны быть найдены и сурово наказаны», — заявили турецкие представители.
Между тем, службы безопасности в Стокгольме выяснили, что акция с чучелом была организована курдским «Комитетом Рожавы Швеции».