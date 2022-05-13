Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить продажу оборудования для модернизации принадлежащих Турции американских истребителей F-16.

Как передает ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, направленные в Конгресс неофициальные отчеты включают в себя предложение о продаже ракет AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, а также оборудования и программного обеспечения для истребителей F-16, которые уже находятся на вооружении Турции.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в апреле Анкара направила США запрос на покупку ракет и радаров, предназначенных для установки на принадлежащие Турции американские истребители F-16. По данным газеты, общая стоимость запрошенного турецкими властями оборудования должна была превысить $400 млн. Источник агентства Bloomberg же сообщает, что сумма закупки составит более $500 млн.