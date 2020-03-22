AccessBank выделил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

AccessBank всецело поддерживает меры, предпринимаемые государством по предотвращению распространения короновируса и смягчению его негативного влияния на экономику и занятость населения.

Как сообщает Trend со ссылкой на банк, в качестве финансовой поддержки AccessBank перечислил 250 тысяч манатов в Фонд борьбы с коронавирусом, учрежденному указом Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года.

Как говорится в сообщении, миссия AccessBank заключается в содействии устойчивому развития Азербайджана и основывается на принципах социальной ответственности и преданности своим клиентам. В связи с этим, банк будет вводить ряд мер в целях минимизации финансовых последствий пандемии на своих клиентов. Меры будут включать возможности реструктуризации текущих займов, предоставление отсрочки платежей, стабилизационного финансирования для пострадавших секторов экономики.

В целях профилактики Банк регулярно проводит дезинфекцию в филиалах и административных зданиях и осуществляет обслуживание клиентов согласно международным рекомендациям.

Для максимальной защиты здоровья AccessBank рекомендует своим клиентам воспользоваться дистанционным обслуживанием, которое полностью соответствует их нуждам и потребностям.

«Сейчас наша общая задача благополучно пройти через это испытание, и AccessBank готов приложить для этого максимум усилий.» — сообщили в банке.