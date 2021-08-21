Экономика Азербайджана и Казахстана значительно сократилась из-за COVID-19. Хотя обе страны являются богатыми ресурсами странами с уровнем дохода выше среднего, экономические потрясения, такие как пандемия COVID-19, подчеркивают необходимость расширения экономической диверсификации, чтобы сделать их экономики менее зависимыми от одного экспортного продукта и стать более устойчивыми.

Об этом сообщает Азиатский банк развития (АБР).

«Крупные запасы нефти и газа Азербайджана вносят большой вклад в его экономику. Данные показывают, что в 2020 году экспорт из страны сократился на 36,6%. Что касается спроса, то в 2020 году импорт снизился на 11,1% по сравнению с ростом импорта на 3,5% в 2019 году. Экономика Азербайджана после роста на 2,5% в 2019 году в прошлом году сократилась на 4,3%. Согласно докладу «Азиатский прогноз развития (ADO) на 2021 год», рост в Азербайджане возобновится в 2021 году и ускорится в 2022 году по мере ослабления пандемии и восстановления глобального спроса на энергию», — считают аналитики АБР.

Азиатский банк отмечает, что богатая газом страна Центральной и Западной Азии, Туркменистан, пережила такой же серьезный экономический спад в 2020 году. ADO 2021 отметило резкое снижение внешнего спроса и цен на углеводороды, которые обеспечивают более 80% экспорта и 30% валового внутреннего продукта. В итоге экспорт снизился на 24,2% в 2020 году, что демонстрирует резкий контраст с предыдущим годом, когда экспорт вырос на 8,2%. Экспорт соседнего Казахстана, еще одного крупного производителя нефти, в 2020 году сократился на 19,4%.

«Пандемия коронавируса (COVID-19) оказала значительное негативное влияние на глобальную торговлю и цепочки поставок, при этом непропорционально сильно пострадали многие уязвимые экономики в странах с низким уровнем дохода. Хотя во второй половине 2020 года торговля развивающихся стран Азии несколько восстановилась, в основном за счет Китайской Народной Республики (КНР), восстановление было менее выраженным в других странах региона.

В целом, банк указывает на масштабы нарушения торговли во многих странах развивающейся Азии в 2020 году, в разгар пандемии. Особенно сильно пострадали страны-экспортеры нефти и газа, которым пришлось иметь дело с низкими ценами и резким падением спроса на углеводороды во всем мире из-за спада промышленной деятельности, торговли и международных поездок, считает АБР.