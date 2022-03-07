Переродившийся сегодня за миску казенных харчей, нынче депутат Таир Керимли, некогда, будучи еще народным судьей в одном из районов Азербайджана, возбудил уголовное дело против Михаила Горбачева как главного виновника Январской трагедии 1990 года в Баку. Правда, последствий это его решение не имело, но благодаря тому имя его стало известно всей республике.

Вот бы нашелся и в России хоть один правоохранитель, судья или прокурор, коих там десятки тысяч, который набравшись смелости применил бы действующий в России Уголовный кодекс (УК) против развязавшего кровавую бойню в соседнем государстве гражданина Владимира Путина. Мало что он стал бы героем в своем отечестве, но и всю оставшуюся жизнь не ходил бы с опущенной головой и не терзался угрызениями совести за разбомбленные украинские города, за тысячи жертв, за смерть малых детей, женщин и стариков, и даже за падших на просторах Украины собственных граждан, которых отправил туда на погибель этот президент-диктатор.

Да, президент-диктатор, потому как руководитель ни одной нормальной страны в XXI веке не повел бы свои войска на соседа без всякого на то повода, лишь только для удовлетворения своих бредовых имперских амбиций.

Так вот, в УК РФ есть специальная глава за № 34 и называется она — ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. И да, развязанная Путиным против Украины война, каковая она есть на самом деле, пусть и называет он ее «специальной операцией», является преступлением и против мира, и против безопасности человечества. Сомнений в этом уже нет ни у кого во всем мире, за исключением пары-тройки его дружков-тиранов, как Асад, Ким Чен Ын, Лукашенко. И об этом открыто заявляет он сам, пугая мир нанесением ядерных ударов, более того – нападая на атомные электростанции.

Статья 353 главы №34 УК РФ озаглавлена так — ПЛАНИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА, РАЗВЯЗЫВАНИЕ ИЛИ ВЕДЕНИЕ АГРЕССИВНОЙ ВОЙНЫ. О том, что война или «спецоперация», как ее называет гражданин Путин, была запланирована заранее, уже признается и сам обвиняемый, хотя в первые дни военных действий он утверждал, что это «помощь» Донбассу, «защита России», потом — «спецоперация по демилитаризация и денацификация Украины» для предотвращения якобы происходящих издевательств и якобы имеющего место «геноцида». Потом стал говорить, что это упреждающий удар, поскольку Украина собиралась атаковать Россию, причем ядерным оружием, а теперь Путин признается, что «все идет по плану».

Заврался. Что и следовало доказать – планирование было, подготовка была, причем аж весь прошлый год подтягивалась более чем 100-тысячная армия к границам Украины, и только усилиями США и партнеров удалось предотвратить нападение прошлой весной. А что касается «развязывания и ведения агрессивной войны», то тут и доказывать нечего, каждый житель планеты тому свидетель.

Переходим к термину «агрессия». Посмотрим, можно ли подвести под него эту «спецоперацию»? Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX) «Определение агрессии», принятой 14 декабря 1974 года, «Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства». «Применение вооруженной силы» одного государства против другого есть? Есть. Направлено оно «против суверенитета»? Естественно. Не Путин ли говорил, что нет такой страны как Украина, что она создана Лениным, и ей переданы территории вместе с населением исторической России? Не он ли призывает украинцев сменить власть, не он ли предложил украинским военным «брать власть в свои руки»? А применение вооруженной силы против «территориальной неприкосновенности или политической независимости»? Даже не обсуждается.

Что и требовалось доказать. Российские войска по приказу гражданина Путина совершили агрессию против другого государства. И никакая это не спецоперация по «защите» русскоязычных жителей Украины, которым якобы грозил «геноцид». Иначе его армия не бомбила бы русскоязычные Харьков и Мариуполь.

Так, а какое же наказание в УК РФ предусмотрено за вышеназванные деяния? Согласно пунктам статьи 353 главы №34 УК РФ:

1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. 2. Ведение агрессивной войны — наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

И под эту статью действующего УК РФ можно уверенно подвести всю верхушку российской власти – от президента со всем его правительством, совбезом, думой, генштабом, и вплоть до рядового солдата, поднявшего оружие против украинского народа.

Это тот самый закон, который прошел через российскую думу и подписан президентом, правда Борисом Ельциным (действующий Уголовный кодекс Российской Федерации был принят Государственной думой 24 мая 1996 года, одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года, подписан президентом 13 июня 1996 года и вступил в силу с 1 января 1997 года, сменив Уголовный кодекс РСФСР 1960 года, применявшийся до тех пор). Но ведь Путин же его как руководитель государства не отменял? И как юрист, он прекрасно осведомлен о прописанных в этой статье УК РФ мерах наказания.

Никакой Гааги не требуется, действия гражданина Путина смело можно подвести под соответствующую статью действующего в России Уголовного Кодекса.

Но найдется ли тот храбрец? Вопрос риторический. А потому придется ждать Гааги…