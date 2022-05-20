Развязанная Россией война против Украины стала своего рода лакмусовой бумажкой для выявления ментальной нечистоплотности некоторых людей, которые старались скрывать всю внутреннюю грязь под маской порядочности, справедливости, объективизма.

Многие российские политики, общественные деятели, представители СМИ не прошли «проверку на вшивость», обнажив свое истинное лицо. На протяжении последних восьми лет льющаяся с экранов телевизоров, со страниц СМИ, из уст политиков ручейком грязь в адрес Украины, после начала войны превратилась в бурный поток.

Российский политический истеблишмент и верные (верные ли?) ему цепные псы, сорвавшись с цепи, показали себя во всей красе. На смену лживому пацифизму пришло истинное лицо войны, обнулив известные строки Евтушенко: «Хотят ли русские войны?».

Агрессия против Украины, которую Москва без стыда и совести называет «специальной военной операцией» по «денацификации», вынуждает современное поколение по иному взглянуть на события 80-тилетней давности, а именно Великую Отечественную войну 1941-1945 годов.

Действительно, кое-кто, видя кровавую бойню в Украине, но слыша с российской стороны абсолютно другое, невольно может призадуматься. А была ли вообще война 1941-1945 годов войной? Может это была специальная военная операция со стороны Третьего рейха по декоммунизации Советского Союза?

Конечно же, для представителей старшего и среднего поколения, выросших на советских учебниках, книгах и фильмах о войне, повествующих о героизме советского народа и зверствах фашизма, подобные мысли покажутся дикими и кощунственными. Но возникает резонный вопрос: кто виноват, что у кого-то могут возникнуть такие мысли?

Естественно, что все можно свалить на вечно «загнивающий» еще с советских времен Запад, и объяснить войну в Украине превентивным ударом и освобождением, только убедить в этом кого-либо будет архисложно. А в век развития современных технологий, которые все больше входят в жизнь каждого, и вовсе невозможно.

Не последнюю, а точнее одну из главных ролей в деле нанесения ущерба имиджу собственной страны играют российские масс-медиа. В погоне за крохами с барского стола, они не жалеют ни сил, ни рвения, ни припрятанной за пазухой грязи, которую с удовольствием метают в сторону «братского» украинского народа. И самое омерзительное то, что при этом они продолжают обманывать то ли себя, то ли свою аудиторию, лицемерно заявляя о «братстве». Мол, Россия против украинских нацистов, а не украинцев. Но, как известно, шила в мешке не утаишь. Российские журналисты завираются настолько, что, порой, опровергают сами себя.

Несомненно, в первой тройке российских журналистов-вралей свое достойное место заняла известный провокатор, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. Примечательно, что до недавнего времени, несмотря на все ее «заслуги», Маргарита не имела явно выраженного прозвища. Но буквально на днях этот пробел был устранен. И хотя прозвище пока новое, но со временем, уверены, оно приживется. Теперь Симоньян может с гордостью носить псевдоним Марго Изделие №2. Если кто-то думает, что оскорбительная (хотя для кого как) кличка была придумана «проклятыми» украинцами или «кровожадными» азербайджанцами, то глубоко ошибается. Этим эпитетом наградила себя сама Марго. Не открытым текстом, конечно, но намек был более чем прозрачным.

Так, на прошлой неделе она посвятила пост известному телеведущему Ивану Урганту, уволенному с Первого канала, в котором посетовала на свою незавидную судьбу. «Нет никаких сомнений, что Ургант вернется. И в страну, и в эфир. А мы — уйдем. За ненадобностью. Точнее, в связи с завершением периода надобности», — пожаловалась она. То есть, она иносказательно дала понять, что после использования ее выбросят на помойку, как изделие номер 2.

Но довольно приятных воспоминани, вернемся к сути. Итак, Симоньян в своей собачьей преданности к хозяевам умудрилась соврать дважды. Буквально позавчера Маргарита Симоньян заявила, что никакого антиукраинизма в России нет. С соответствующей речью она выступила в эфире телеканала «Россия 1».

«Никакого антиукраинизма у нас не было и нет. Я вообще не вижу этого нигде в России, чтобы была какая-то ненависть и какой-то чтобы в этом был этнический компонент. Да, отдельные структуры — азовцы, которые на «Азовстали», уже и ВСУ, многие. Но в целом антиукраинских настроений в России, конечно же, нет», — сказала Симоньян.

Запомнили, зафиксировали. А теперь перемотаем пленку времени в недалекое прошлое и нажмем на паузу на дате: 26 марта 2022 года. В этот день, выступая на передаче своего соплеменника, еще одного лжеца Романа Бабаяна на телеканале НТВ, она с “изумлением” и “ужасом” поведала о том, что “значительная часть украинского народа оказалась охвачена безумием нацизма”. Значительная часть в переводе на цифры означает, как минимум, больше 30 процентов населения Украины. Если учесть, что в Украине проживает около 45 миллионов человек, то, по мнению Изделия №2, около 14 миллионов украинцев являются нацистами.

Действительно, никаким антиукраинизмом не пахнет. Ведь Марго считает, что оскорбление 14 миллионов украинцев не является проявлением антиукраинских настроений.

В итоге получается, что Симоньян нагло соврала и оскорбила украинцев в конце марта, и спустя чуть менее двух месяцев вновь соврала, опровергнув своей ложью предыдущую. То есть, соврала дважды. Ну что тут можно сказать: контрацептив и есть контрацептив…