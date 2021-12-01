Банки в Азербайджане отказываются принимать для обмена старые стодолларовые купюры. Такие жалобы граждан участились в последнее время.

Граждане сообщают, что иные местные банки отказываются принимать «старые» доллары. По словам столичной жительницы Эсмиры Амировой, она с трудом обменяла долларовую купюру 1998 года выпуска. Впрочем, испытать подобное пришлось не только ей. Если прислушаться к пользователям социальных сетей, подобное возникает сплошь и рядом. Причем, не только доллар попал в немилость по возрастным причинам, но и фунт стерлингов.

По информации Бюро гравировки и печати США, банкноты всех номиналов долларов США, выпускаемые Федеральной резервной службой, остаются законным платежным средством независимо от того, когда они были выпущены.

Однако наши банки не обязаны принимать иностранную валюту, сказал в беседе с # эксперт по банковским и финансовым вопросам Акрам Гасанов. То есть, банк может поставить условие, что принимает банкноты, напечатанные только с такого-то года, и имеет на это право. При этом он добавил, что о выводе банкнот из обращения можно узнать из специальных интернет-сайтов США. Говоря о том, почему банки продают купюры, которые не покупают сами, эксперт отметил, что и этот вопрос остается на усмотрение самих банков. Поскольку в законе по этому поводу каких-либо ограничений нет.

Там пробел, а значит гражданам следует быть внимательнее при покупке иностранной валюты. Впрочем, считает Гасанов, банки обычно не отказывают:

«Полагаю, это какая-то паника, поскольку доллары США, фунты стерлингов являются законными платежными средствами, независимо от года выпуска. В отличие, скажем, от купюры в 500 евро, которую не принимают к оплате в самой Европе и можно обменять только в банках. В случае с долларом и фунтом стерлингов такой проблемы нет – они всегда принимаются к оплате. И если купюра целая, не поврежденная – банки в среднем не отказывают.

Могут не обменять, если у самого банка по какой-то причине такие банкноты не принимают клиенты. Словом, по этой причине банки могут отказываться. Либо же причина возникновения таких проблем — неопытные банковские работники, которые не могут проверять купюры на фальшивость или же у банка нет оборудования проверить старые деньги. Тогда, чтобы не заморачиваться, финансовая структура принимает только новые деньги. Но опять-таки, так поступают не все банки».

По имеющимся данным, Kapital Bank принимает 100-долларовые банкноты серий 1993 и 1996 годов с условием, что они не повреждены. В Bank Respublika, если купюра находится в хорошем состоянии, с обменом никаких проблем не возникнет. Azər Türk Bank не принимает у граждан 100-долларовые банкноты серий 1993 и 1996 годов, поскольку сами граждане отказываются брать такие купюры. Rabitəbank не принимает у граждан 100-долларовые банкноты серий 1993 и 1996 годов и, в свою очередь, не выдает их гражданам.

Банкноты старых серий постепенно выводятся из оборота в самих США, но при этом остаются законным платежным средством.