83 процента жителей Японии выступили против проведения Олимпиады

43% жителей Японии выступили за отмену Олимпиады-2020 на на фоне пандемии коронавируса. Ещё 40 процентов японцев высказались за повторную отсрочку соревнований.

Интересно, что с марта и апреля, когда проводились аналогичные опросы, число жителей Японии, поддерживающих проведение Игр, сократилось ровно в два раза — с 28 до 14%. При этом 59% участников опроса выступают против зрителей на трибунах, если Олимпиада в Токио все же состоится.

Олимпиада в Токио из-за пандемии была перенесена на год и должна состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. Уже решено, что иностранные болельщики не будут допущены на трибуны. Решение о допуске японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране. (gazeta.ru)