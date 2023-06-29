Супермодель Наоми Кэмпбелл стала матерью во второй раз. Соответствующей новостью она поделилась с поклонниками в Instagram.

«Мой дорогой малыш, знай, что тобой безгранично дорожат и окружают любовью с того момента, как ты удостоил нас своим присутствием. Настоящий подарок Бога. Благословенный! Добро пожаловать, маленький мальчик», — написала Наоми Кэмпбелл, опубликовав первую фотографию с новорожденным сыном на руках.

Супермодель добавила, что «никогда не поздно стать матерью».

18 мая 2021 года Наоми Кэмпбелл объявила о рождении дочери. «Чудесная малышка выбрала меня в матери. Я горжусь, что в моей жизни появилась эта милая душа, нет слов, чтобы описать ту вечную связь, которая теперь есть у нас, мой ангел. Большей любви не существует», — написала она, показав фото с ножками новорожденной. (Газета.Ру)