Вряд ли запугивание собственного населения — лучший способ достижения устраивающего Армению результата.

Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе начала войны с Азербайджаном.

По ее словам, необходимо решать эти вопросы в спокойной, конструктивной манере: «Механизм для этого есть — это комиссия по делимитации армяно-азербайджанской границы. Мы готовы помогать этой работе. Мы не имеем никакого отношения к решению, обнародованному руководством Армении. Просим и СМИ, и население Армении, чтобы сказанное премьер-министром Армении никоим образом не ассоциировалось с нашей страной. С нами не консультировались. Никаких контактов не было. Это решение, принятое руководством Армении исключительно на основе консультаций с Западом, Евросоюзом и НАТО. Это их зона ответственности. С вопросами о том, какие там были договоренности, какие решения были приняты, в какой форме они спровоцировали (ред. Армению) было бы хорошо обратиться непосредственно к Еревану».

Захарова добавила, что после того, как Армения принимает такие глобальные решения и предпринимает такие глобальные шаги, они обвиняют в этом третьи страны, и ОДКБ, и Россию.

«Хотелось бы, чтобы те, кто озвучил это (заявления — ред.) в Ереване, несли ответственность за все шаги, предпринятые под влиянием своих западных партнеров. Россия не имеет к этому никакого отношения. Мы неоднократно обращали на это внимание Армении. И сейчас мы делаем это как упреждающий шаг. Мы делаем это для того, чтобы нам потом не сказали, что это произошло из-за ОДКБ или Москвы», — подытожила представитель МИД России.