Российские оккупанты в ночь на 25 сентября снова атаковали территорию Украины с воздуха и суши — тревогу объявляли по территории всей страны. Воздушные силы ВСУ предупреждали о применении врагом крылатых ракет «Калибр» и беспилотников-камикадзе типа Shahed, а позже захватчики добавили к ним и «Ониксы».

Большинство взрывов раздалось в Одессе — ее атаковали всеми тремя типами оружия. Также взрывы раздавались и в Кривом Роге.