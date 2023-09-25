Российские оккупанты в ночь на 25 сентября снова атаковали территорию Украины с воздуха и суши — тревогу объявляли по территории всей страны. Воздушные силы ВСУ предупреждали о применении врагом крылатых ракет «Калибр» и беспилотников-камикадзе типа Shahed, а позже захватчики добавили к ним и «Ониксы».
Большинство взрывов раздалось в Одессе — ее атаковали всеми тремя типами оружия. Также взрывы раздавались и в Кривом Роге.
Силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все ударные дроны, а также 11 «Калибров». «Ночью враг направил по Одесщине 19 ударных дронов типа «Shahed-136/131» и 2 сверхзвуковые ракеты «Оникс»», — рассказали военные.
Войска РФ ударили по припортовой инфраструктуре. В результате чего существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали.
Ракетами «Оникс» были разрушены зернохранилища.
«Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла, одна гражданская женщина травмирована, ей оказана медицинская помощь», — добавили в Силах обороны юга. (РБК Украина)