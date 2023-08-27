По данным Национальной гидрометеорологической службы МЭПР на 10:30 27 августа, на территории Азербайджана местами была гроза, временами шел проливной дождь.

Как сообщили служба, в Габале выпало 24 мм, в Гахе — 33 мм, в Шеки — 23 мм, в Тертере — 13 мм, в Лерике, Астаре, Балакяне, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Имишли, Сабирабаде, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы — до 5 мм осадков.

Максимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове 32 градуса тепла, в Нахчыванской АР 35 градусов тепла, в низменных районах 31 градус тепла, в горных районах 22 градуса тепла.