Прошло 30 лет со дня восстановления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.

Дипломатические отношения возобновились с преобразования Генерального консульства Турецкой Республики в Баку в посольство 14 января 1992 года.

За прошедшие 30 лет отношения Анкары и Баку развивалась по принципу «одна нация, два государства» и были подняты до уровня союзничества.

Между тем история отношений между Турцией и Азербайджаном фактически восходит к 1918 году, когда Азербайджан впервые объявил о своей независимости.

Первой страной, признавшей Азербайджанскую Демократическую Республику (АДР, провозглашена 28 мая 1998 года), стала Османская империя.

Османские войска, именуемые Кавказской исламской армией, 15 сентября того же года освободили Баку от армянских и большевистских бандформирований.

Отношения с Турцией продолжались и после захвата большевиками власти в Азербайджане в 1920 году.

Азербайджан оказал помощь правительству Великого национального собрания Турции во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком во время войны за независимость.

Однако в последующие годы Москва препятствовала Азербайджану действовать самостоятельно и отношения с Турцией были прерваны.

Две братские страны воссоединились спустя 70 лет — после распада Советского Союза и провозглашения Азербайджаном своей независимости во второй раз.

Совет министров Турецкой Республики принял решение о признании независимости Азербайджана 9 ноября 1991 года.

Тем самым Турция и на этот раз стала первой страной, признавшей независимость Азербайджана. (Агентство Анадолу)