Президент Владимир Зеленский прокомментировал отстранение Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ и отстранение Ирины Венедиктовой от должности генпрокурора.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

Зеленский отметил, что сегодня ему доложили о результатах очередной операции против преступников, которые работали на врага. «Работниками Государственного бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины был задержан бывший руководитель Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым. Это лицо было освобождено мной от должности еще в начале полномасштабного вторжения, и, как видим, то решение было абсолютно оправданным. Собрано достаточно доказательств для сообщения лицу о подозрении в государственной измене. Все его преступные действия задокументированы. Всему, что он делал в течение этих месяцев и ранее, будет дана надлежащая юридическая оценка», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что «так же будут отвечать и все, кто вместе с ним входил в состав преступной группировки, которая работала в интересах Российской Федерации». В частности, речь идет о передаче врагу тайной информации и других фактах сотрудничества с российскими спецслужбами.

Зеленский поблагодарил всех, кто участвовал в этой операции.

Также он сообщил, что посетил прифронтовые регионы.

«Лично разбирался с деятельностью, в частности, правоохранительных органов. По результатам этого, как вы уже знаете, были приняты кадровые решения в отношении региональных руководителей сектора безопасности – Херсон, Харьков. Разбирались и с местным руководством исполнительной власти», — сказал президент.

Он отметил, что конкретные действия и бездействие каждого должностного лица в сфере безопасности и в правоохранительных органах будут оценены.

«Соответствующая инспекция правоохранительных органов уже имеет первые результаты и будет продолжаться дальше», — подчеркнул президент.

По его словам, на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство относительно государственной измены и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. При этом в 198 производствах соответствующим лицам сообщено о подозрениях. В частности, более 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украины.

«Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ. Сегодня я принял решение об отстранении от должности генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины», — заявил Зеленский.

(УНИАН)