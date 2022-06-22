Министр обороны Эстонии Калле Лаанет утверждает, что в ходе недавних учений Россия провела имитацию ракетных ударов по Эстонии и другим странам Балтии, приводит его слова РИА Новости.

«По данным эстонской разведки, Россия имитировала обстрел Эстонии и других стран Балтии во время своих недавних ракетных учений. Хотя в ходе учений отрабатывалась процедура пуска ракет, огневые устройства не были заряжены настоящими ракетами», — сказал Лаанет порталу государственного телерадиовещания ERR.

По словам министра, в российских учениях, на которых «отрабатывается нападение на страны Балтии, нет ничего нового». По его мнению, раскрытие такой деятельности «поможет объяснить нашим союзникам необходимость укрепления восточного крыла НАТО. Это особенно важно в преддверии саммита НАТО в Мадриде в конце июня».