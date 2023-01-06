Продолжается беспрепятственный проезд автомобилей, принадлежащих российскому миротворческому контингенту, по дороге Ханкенди-Лачин, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях.

Как сообщает АПА, по дороге Лачин-Ханкенди проехали 7 автомобилей РМК. Был обеспечен беспрепятственный проезд автомобилей. Участники акции отошли от дороги и открыли коридор для проезда автомобилей, принадлежащих контингенту российских миротворцев.

Отметим, что представители НПО продолжают акцию в городе Шуша на дороге Ханкенди-Лачин в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, в частности золоторудного месторождения «Гызылбулаг» и медно-молибденового месторождения «Демирли» уже 26 дней.