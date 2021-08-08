Митинги против санитарных пропусков собрали по всей Франции 7 августа почти 240 тыс. человек, сообщается в коммюнике министерства внутренних дел страны.

Всего в субботу состоялись более 150 митингов, включая выступления в крупных городах — Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Ницце, Монпелье.

В результате стычек с демонстрантами получили легкие ранения семь полицейских, 35 манифестантов задержали.

Ранее аналогичные протесты прошли 14 и 24 и 31 июля.

Напомним, парламент Франции одобрил законопроект,, который предполагает обязательную вакцинацию всех работников сферы здравоохранения.

Кроме того, для входа во все рестораны, поезда, самолеты теперь требуется санитарный пропуск. Для его получения нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, документ о перенесенном коронавирусе или пройденной антиковидной вакцинации (aif. ru)