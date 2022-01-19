«В связи с Общенациональным днем скорби – 20 января на некоторых дорогах и проспектах столицы будет ограничено движение транспорта».

Как передает #, об этом сообщил главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку Араз Аскерли, 20 января с 8:00 до окончания мероприятия движение автомобилей на улицах, примыкающих к Парламентскому проспекту, будет полностью ограничено:

«Так, до окончания церемонии на пересечении улицы Микаила Мушфига и проспекта Гусейн Джавида, пересечении круга Микаила Мушфига и проспекта Метбуат, от улицы Мехди Гусейна, от здания Телетеатра, с пересечения улиц Иззета Набиева, Аббасгулу Аббасзаде, за зданием административного здания Милли Меджлиса, в направлении Парламентский проспект — Аллея Шехидов будет ограничено и изменено движение автотранспорта».