В российских официальных источниках по состоянию на 5 апреля опубликованы имена как минимум 1083 погибших в Украине российских военнослужащих. 217 из них – офицеры от младшего лейтенанта до генерала, а это – больше 20 процентов, отмечает Русская служба Би-би-си.

При этом следует учитывать, что данные о потерях далеко не полные. Последний раз Минобороны России отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. Вооруженные силы Украины называют куда большую цифру убитых российских военных – 18 300. Независимо подтвердить данные о потерях в условиях идущих военных действий крайне затруднительно.

Сейчас в списках потерь российского военного ведомства 10 полковников, 20 подполковников, 31 майор и 155 младших офицеров. Киев также утверждает, что погибли уже семь российских генералов, но Москва подтвердила только смерть генерал-майора Андрея Суховецкого.

По состоянию на 5 апреля о потерях сообщили в 80 из 85 регионов России (включая аннексированный Крым). Максимальное число погибших военных из региона назвали власти и СМИ Дагестана – 93. (svoboda.org)