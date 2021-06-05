Экс-полузащитник молодежной команды итальянского «Милана» Сеид Висин покончил с собой, передает Corriere della Sera.

Тело молодого игрока нашли родители в его квартире в городе Ночера-Инфериоре в регионе Кампания (Италия).

Сеид Висин — уроженец Эфиопии. На Апеннинский полуостров перебрался в семилетнем возрасте. Будущего футболиста усыновила местная семья. Несколькими годами ранее Висин обучался в молодежной академии «Милана», где соседствовал по комнате с Джанлуиджи Доннаруммой. В 2017 году Сеид завершил карьеру футболиста и перешел в мини-футбол. (gazeta.ru)