Очередная встреча высокопоставленных официальных лиц Азербайджана и Армении состоится 2 мая.

Как сообщает ТАСС, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проведут встречу в Брюсселе 2 мая.

«Будем обсуждать вопросы, связанные с отношениями Армении и Азербайджана. Если мы сможем получить ответы на все вопросы в Брюсселе, то можем обсуждать возможность встречи в Брюсселе лидеров стран», — заявил Армен Григорян в эфире радио «Свобода».

Предыдущая встреча высокопоставленных официальных лиц Азербайджана и Армении прошла в Брюсселе 30 марта. В ней приняли участие помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар.