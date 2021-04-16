19 апреля главы МИД ЕС обсудят вопрос Грузии

19 апреля министры иностранных дел ЕС проведут неформальную видеоконференцию, во время которой обсудят вопрос Грузии, передает 1tv.ge.

Соответствующую информацию распространяет пресс-служба Совета ЕС.

Как отмечается в пресс-релизе, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проинформирует министров иностранных дел ЕС по текущим вопросам, обсудит последние события и запланированные мероприятия.

Видеоконференция будет посвящена последним событиям в Грузии, Индии, Мьянме, Мозамбике, а также переговорам по ядерной программе Ирана.