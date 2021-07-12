По меньшей мере 15 человек получили травмы в Милане на центральной площади Дуомо во время празднования победы сборной Италии над командой Англии в финале чемпионата Европы — 2020, сообщает Corriere della Sera.

По информации издания, как минимум трое попали в больницу. Один из них получил тяжелое ранение в области живота из-за сработавшего пиротехнического устройства, другой из-за пиротехники потерял три пальца, а третий получил травму в области груди от удара об ограждение.

В восточной части Милана преступники отобрали телефон у двух поклонников футбола. Полиция уже задержала злоумышленников.