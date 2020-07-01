В Бостоне сносят памятник Аврааму Линкольну

Власти американского Бостона приняли решение убрать из парка в центре города памятник, изображающий 16-го президента США Авраама Линкольна, при котором в стране было отменено рабство, и преклонившего колено афроамериканца.
«Сегодня художественная комиссия Бостона единогласно проголосовала за то, чтобы убрать бронзовые изобразительные элементы Мемориала эмансипации с его местонахождения в Park Square», — говорится в заявлении комиссии.
Речь идет о памятнике, который изображает в полный рост Линкольна с поднятой рукой над темнокожим человеком, стоящим возле него на коленях со сломанными оковами на запястьях. Дата демонтажа памятника пока неизвестна. Комиссия также выступила за то, чтобы рассмотреть возможность установки мемориала в другом месте, где он будет доступен для людей.
Целый ряд статуй были убраны по решению властей или стихийно снесены в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это коснулось памятников солдатам и генералам рабовладельческого Юга времен Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.