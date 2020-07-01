В Бостоне сносят памятник Аврааму Линкольну

Речь идет о памятнике, который изображает в полный рост Линкольна с поднятой рукой над темнокожим человеком, стоящим возле него на коленях со сломанными оковами на запястьях. Дата демонтажа памятника пока неизвестна. Комиссия также выступила за то, чтобы рассмотреть возможность установки мемориала в другом месте, где он будет доступен для людей.