Лица с симптомами коронавируса не должны приходить в поликлинику

До настоящего времени пациенты с симптомами обращались за неотложной медицинской помощью для тестирования COVID-19 непосредственно в медицинские учреждения. Теперь последовательность действий изменилась.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал руководитель аппарата министерства здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, людям с симптомами COVID-19 не нужно приходить в поликлинику, так как они могут заразить здоровых людей.

«Зараженные коронавирусом будут на связи с поликлиникой. Многие больные знают номера телефонов врачей и могут связаться с ними».

Зейналов отметил, что на базе поликлиник в Баку и прилегающих районах созданы 39 пунктов по лечению коронавируса: «Информация о лицах, которые ощущают признаки коронавируса поступит в эти пункты. После этого в рамках первичной медико-санитарной помощи бригада выедет к этому человеку, проведет анализы на дому.

Если результат теста окажется положительным, лечение будет проводиться на дому под наблюдением врача. Если состояние изменится, то после информирования соответствующих учреждений, пациент будет доставлен в один из медпунктов по лечению коронавируса.