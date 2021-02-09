14 февраля акция в поддержку Навального должна пройти в новом формате

Соратники Алексея Навального запланировали на 14 февраля очередные протестные акции в поддержку арестованного создателя Фонда борьбы с коррупцией. Об этом глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил во вторник, 9 февраля, в эфире канала «МБХ медиа».

По его словам, акция пройдет в каком-то совсем другом формате, о котором будет рассказано в ближайшее время. «Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить», — отметил Волков.

Позже в своем Telegram-канале Леонид Волков пояснил, что идею новой акции подсказал Алексей Навальный, когда показал сердечко для супруги в зале суда. «А еще подсказали петербуржцы, которые, заполнив 31 января всю Гороховую улицу, подняли вверх телефоны с фонариками», — написал Волков. Штаб Навального, по его словам, предлагает жителям больших российских городов вечером 14 февраля выйти во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его высоко вверх и постоять так несколько минут. (DW)