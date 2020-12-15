12 военнопленных, помимо Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, были освобождены и доставлены на родину

Установлены личности доставленных на родину 14 декабря лиц, находившихся в армянском плену и в качестве заложников.
Вчера были освобождены 14 пленных и удерживаемых лиц.
Это Аскеров Дильгам Гардашхан оглу и Гулиев Шахбаз Джалал оглу, которые удерживались с 2014 года.
Кроме них, были освобождены и доставлены в Азербайджан 12 военнопленных, попавших в плен в ходе начавшейся 27 сентября Отечественной войне.
Освобожденные из плена:
1. Йолчуев Нураддин Бахтияр оглу — 14.10.1988
2. Бахшалиев Эмин Захир оглу — 22.01.1988
3. Абдинов Яхья Вугар оглу — 30.12.1999
4. Ализаде Нурлан Мехман оглу — 02.01.1992
5. Гамидов Нахид Яшар оглу — 05.01.1992
6. Алиев Шариф Эльсевер оглу — 20.12.1995
7. Алекберов Омар Теймур оглу — 11.01.1985
8. Алиев Анар Гидаят оглу — 28.06.1992
9. Ахмедзаде Мобил Ильгар оглу — 22.04.1999
10. Велиев Велиахад Шакир оглу — 05.03.1998
11. Керимов Байрам Яшар оглу — 03.02.1992
12. Мусаев Амин Алич оглу — 04.07.1994