12 военнопленных, помимо Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, были освобождены и доставлены на родину

Установлены личности доставленных на родину 14 декабря лиц, находившихся в армянском плену и в качестве заложников.

Вчера были освобождены 14 пленных и удерживаемых лиц.

Это Аскеров Дильгам Гардашхан оглу и Гулиев Шахбаз Джалал оглу, которые удерживались с 2014 года.

Кроме них, были освобождены и доставлены в Азербайджан 12 военнопленных, попавших в плен в ходе начавшейся 27 сентября Отечественной войне.

Освобожденные из плена:

1. Йолчуев Нураддин Бахтияр оглу — 14.10.1988

2. Бахшалиев Эмин Захир оглу — 22.01.1988

3. Абдинов Яхья Вугар оглу — 30.12.1999

4. Ализаде Нурлан Мехман оглу — 02.01.1992

5. Гамидов Нахид Яшар оглу — 05.01.1992

6. Алиев Шариф Эльсевер оглу — 20.12.1995

7. Алекберов Омар Теймур оглу — 11.01.1985

8. Алиев Анар Гидаят оглу — 28.06.1992

9. Ахмедзаде Мобил Ильгар оглу — 22.04.1999

10. Велиев Велиахад Шакир оглу — 05.03.1998

11. Керимов Байрам Яшар оглу — 03.02.1992

12. Мусаев Амин Алич оглу — 04.07.1994