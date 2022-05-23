Мода объединяет! 20 мая в Баку, в отеле Hilton Baku,стартовал очередной, 12-й сезон Azerbaijan Fashion Week/ Азербайджанской Недели моды, главной темой которого стала идея дружбы и мира, а слоганом простые и важные слова We are together/Мы вместе.
Третий, заключительный день показов 12-го сезонаAzerbaijan Fashion Week начался с детского Runaway Show, в котором участвовали следующие азербайджанские и международные бренды A.Sain, Suhrob Habib Kids, Mimioriki, Amelie Kids Couture, B&G Store, Xari BulBulModel Agency.
Взрослый блок в этот день также был международным – участвовали казахстанские, узбекские и азербайджанские модные бренда.
Узбекский бренд Bekzot Saitov представил коллекцию женственных образов яркой цветовой палитры, в которой нашли место и национальные мотивы. Сложно скроенный халат в национальных узбекских принтах – современный универсальный стильный look.
Казахстанский бренд MALIKE выпускницы Lariya SchoolМалеке Абдешевой показал коллекцию, вдохновением для которой послужили японские единоборства, а именноборьба на палках.
Все разнообразие свадебной моды зрители третьего дня Azerbaijan Fashion Week увидели в коллекции Ayrus Atelier.
Коллекция Ayshan Habibli, представленная на Неделе – это платья короткие и в пол, костюмы и комплекты без излишеств в однотонной гамме пастельных тонов. В коллекции также присутствуют болотный, красный и черный цвета.
Уже традиционно Азербайджанскую Неделю моды закрывает показ известного азербайджанского модного домаGiedi. Дефиле от дизайнера Мурада Гусейна и на этот раз стало не только модным показом, сколько высказыванием с очень четким социальным посылом. Следуя заданной темой этого сезона, лозунгу – «Мы вместе», Мурад Гусейн вывел на подиум помимо квалифицированных манекенщиц и непрофессиональных в качестве наглядной демонстрации простого тезиса: неважно, какого ты роста, веса, возраста, рода занятий и социального положения, ты вправе быть красивой, носить то, что хочется, и оставаться собой…