В Азербайджанском национальном музее ковра состоялось мероприятие по случаю 11-й годовщины включения азербайджанского коврового искусства в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и 115-летия выдающегося ученого, народного художника Лятифа Керимова, сообщает #.

Директор АНМК Ширин Меликова отметила, что столь важное событие, как признание этого древнего национального искусства в мировом масштабе, состоялось при поддержке Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева, Посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой. Директор также отметила, что руководимый ею музей реализует всё новые проекты, направленные на развитие искусства ковроткачества, возрождение древних техник и создание с их помощью образцов ковроткачества, имеющих как национальное, так и общемировое значение.

На мероприятии выступили Заслуженный деятель искусства, доктор искусствоведения, профессор Кюбра Алиева, профессор Азербайджанской государственной академии художеств, Заслуженный художник Мамедгусейн Гусейнов, заместитель Главы исполнительной власти Шушинского района Вусаля Фаталиева. Они рассказали о жизни и творчестве выдающегося ученого Лятифа Керимова, отметили его неоценимые заслуги в деле развития азербайджанского коврового искусства.

В рамках мероприятия состоялась торжественная, в соответствии с древними традициями, церемония срезания со станка ковра «Нарлы» («Гранатовый»), при изготовлении которого впервые было использовано сочетание ворсовой техники со всеми видами безворсовых техник сразу, ковра «Сор-сор» и чийи-паласа, сотканных сотрудниками отдела традиционных технологий музея .

Ковер «Нарлы» («Гранатовый»), потребовавший от ткачих высочайшего профессионализма, был соткан за 8 месяцев. На ковре изображено гранатовое дерево — символ благополучия, райского плода и долголетия. Плоды граната на дереве сотканы в различных техниках безворсового ткачества с присущими им рисунками переплетения на поверхности. Так, плоды граната сотканы в техниках безворсового ткачества — палас, чийи-палас, килим, гедирге, лады, шедде, верни, зили и сумах, цветы граната вытканы ворсовым методом, а ствол дерева — в технике зили.

Одним из направлений деятельности отдела традиционных технологий является изготовление реплик редких экспонатов, хранящихся в коллекции музея. Одним из таких образцов, срезанных со станка на мероприятии, стала реплика знаменитого молитвенного ковра «Сор-сор», сотканного в Ширване в 1811 году и подаренного нашему музею в 2020 году итальянским коллекционером ковров ЭрминиоБоттини. Работа над этим ковром, обладающим идеальной композиционной структурой и идентичным оригиналу колоритом, отличающимся эффектной гармонией красок, заняла три месяца.

Еще одним образцом искусства, яркие узоры которого будут представлены публике в соответствии с традициями, является чийи-палас. Паласы такого вида отличаются оригинальной, довольно сложной техникой изготовления: к нитям утка и основы в определенной последовательности добавляют третью, узорообразующую нить, которая создает мелкие цветные геометрические орнаменты. Чийи-паласы использовались обычно в качестве настенных драпировок, занавесей и покрывал.

Отметим, что на мероприятии прозвучала песня в исполнении вокалистки Чинары Меликзаде, а ансамбль Центра развития детей и молодежи №2 Министерства образования Азербайджанской Республики выступил с танцами.