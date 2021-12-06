104-летняя жительница штата Керала по имени Куттиямма сдала государственный экзаменационный минимум для начальной школы. Об этом сообщает Times of India.

Куттиямма, никогда не учившаяся в школе, смогла получить наивысший балл по математике. Помимо математики, ей нужно было пройти тестирование на знание языка малаялам.

Ее преподавательница, местная жительница Рехна Джон, сообщила, что ей приходилось громче говорить, так как у Куттияммы появились возрастные проблемы со слухом и со зрением, но энтузиазм при этом нельзя было ничем перебить.

«Возраст не помеха к постижению знаний. Мое глубочайшее почтение Куттиямме», — написал в своем Twitter местный министр образования.