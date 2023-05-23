В Государственном академическом театре оперы и балета Нижнего Новгорода имени А.С. Пушкина состоялся цикл мероприятий с участием главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного оперного театра, Заслуженного артиста Азербайджана, доцента Бакинской музыкальной академии Эйюба Кулиева, сообщает #.

Главным событием выступлений стали спектакли «1001 ночь» великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова (19-20 мая) при участии балетной труппы, женского хора, симфонического оркестра Новгородского государственного оперного театра под управлением Эйюба Кулиева (партию сопрано исполняла солистка театра Юлия Ситникова).

Первый показ спектакля был посвящен 100-летию великого политика и общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Спектакль прошел при полном аншлаге и имел оглушительный успех. После исполнения зрители долго не отпускали артистов со сцены. Среди гостей были представители местной национально-культурной автономии азербайджанцев г.Нижнего Новгорода. Второй показ азербайджанского балета был посвящен юбилею известного балетмейстера, Заслуженного артиста РФ Леонида Сычева.

На следующий день после успешных показов балета «1001 ночь» состоялся торжественный Оперный гала концерт с участием ведущих солистов театра — в концерте принимали участие Дарья Пичугина (сопрано), Татьяна Иващенко (сопрано), Иван Щербатых (бас), Сергей Писарев (тенор), Валерия Горбунова (меццо сопрано), Илья Ткач (баритон), Владимир Куклев (тенор), Владислав Бирюков (баритон), Максим Орлов (бас-баритон), Юлия Ситникова (сопрано), Мария Калинина (сопрано) и Ирина Котова (сопрано). В программе прозвучали знаменитые арии и ансамбли из опер «Борис Годунов», «Хованщина» М. Мусоргского, «Иоланта» П. Чайковского, «Садко» Н. Римского-Корсакова, «Франческа да Римини» С. Рахманинова, «Рафаель» А. Аренского, «Кармен» Ж Бизе, «Отелло», «Травиата», «Трубадур» Дж. Верди, «Турандот» , «Богема» Дж. Пуччини, а также фрагменты из редко исполняемых опер Ж. Массне «Таис» и «Иродиада». С огромным энтузиазмом публика встретила сюиту из произведений Фикрета Амирова.