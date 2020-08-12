100 лет Севрскому договору – страдания по несуществующему

В последние дни все армянские ресурсы с печалью поминают 100-летие Севрского договора. В принципе, он стал неактуальным уже в те же времена, когда был подписан, а они все страдают по нему. В Армении десятилетиями лелеяли надежду на то, что когда-нибудь большие заокеанские дяди реанимируют договор и вернут им «исторические земли» — озеро Ван, Арарат, Ани, Карс и даже кусок берега Черного моря. В реальности же, сегодня о документе практически забыли. И Севрский договор — в лучшем случае, предмет изучения историков и ученых.

Севрским мирным договором августа 1920 года Турция и Армения договаривались оставить делимитацию границы между двумя государствами в Эрзурумской, Трапезундской, Ванской и Битлисской провинциях на усмотрение США (на арбитражное решение президента Вудро Вильсона) и признать, как его решение непосредственно, так и все предложения о предоставлении Армении выхода к морю и демилитаризации всех османских территорий, прилегающих к указанной границе.

Однако Севрский договор остался на бумаге… Он не прошел полноценной ратификации, и решения в части Армении в связи с изменением международной политической обстановки не были осуществлены.

В принципе, понятно, почему стала невозможной реализация этого удобного для армян соглашения. Наверное, потому что очень скоро все изменилось. В Турции взял власть Мустафа Кемаль Ататюрк, произошла советизация Армении, а затем появился и другой мирный договор — Лозаннский. Но армяне все продолжают твердить, мол, Севрский договор все еще в силе.

Вот как оценил эти настроения в беседе с # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Вообще-то, верно отмечено, что такие договоры как Севрский, абсолютно неактуальны, уже утратили свое политическое значение. Актуализируя подобного рода темы, армянская сторона пытается создать еще одну напряженность в регионе, привлечь к этой теме внерегиональных игроков. Это очень опасная тенденция.

Они забывают о том, что на дворе уже не ХХ, а ХХI век, здесь совершенно другие интересы складываются, совершенно иная политическая динамика. И эти «нафталиновые» договоры, которые армянская сторона пытается актуализировать, лишь вредят интересам тех акторов, которые в свое время были достаточно активными в нашем регионе. Они и сейчас проявляют активность, но в другом направлении.

Ввязываться в большую кампанию, игру с сомнительными дивидендами для себя, никто сегодня не будет. Но текущие интересы ведущих акторов мировой политики, региональной политики находятся за пределами тех интересов, которые им пытается навязать Армения.

Мы можем говорить, что фантазеры, которые живо рассуждают сейчас на темы подзабытых событий, они переоценивают, как всегда, роль Армении на карте региона. Во время подготовки этого Севрского договора, если быть до конца откровенным, Армения, да и другие региональные участники, были интересны крупным державам постольку-поскольку.

На самом деле, в этот период решалась судьба Османской империи, дальнейшая судьба России, и этот регион считался окраинным для бывшей Российской империи, для бывшей Османской империи. При помощи армян пытались разыграть карту – наказать Османскую империю, поделить Россию, как-то изменить конфигурацию политических границ двух этих государств.

Непонятно, какие цели в этот раз должны ставить вот эти самые основные государства, гаранты подобного рода договоров. Те цели, которые ставились ими в 1920 году, сегодня абсолютно не актуальны.

Подводя итоги, можно сказать, что с таким же успехом уместно вспоминать о «Великой Армении». То есть, если кому-то в Армении вздумается навязать этот проект каким-либо внешним спонсорам, вряд ли кто на это подпишется. Армении, вместо того, чтобы упражняться в подобного рода исторических инсинуациях, лучше бы посмотреть на карту своего региона и на карту своей страны объективно, и оценить потенциал основных участников региональной политики. Неудачные попытки Армении сделать конфликт фишкой своей внешней политики, тем более используя исторический повод, годовщину Севрского договора, лишний раз свидетельствуют о том, насколько утопична и вредна армянская политика не только для региона, но прежде всего для самого ее общества.