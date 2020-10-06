10-месячный младенец был ранен в результате обстрела армянами Гянджи

Вчера в результате артиллерийского обстрела армянскими террористами Гянджи был ранен 10-месячный ребенок.

Об этом западному центру Report сообщил отец малыша Хайям Эюбов.

По словам Х.Эюбова, в момент обстрела его не оказалось дома: “Придя домой, я застал своего сына раненым. Мы отвезли ребенка в больницу, была проведена операция. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает”.

Спасая ребенка, Х.Эюбов не оставил под обломками флаг Азербайджана. Фотографии Х.Эюбова, который, прижав к груди раненого сына, несет над головой флаг Азербайджана, облетели все мировые СМИ.