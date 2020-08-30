1 сентября к Земле приблизится астероид

Астероид 2011 ES4, который пролетит близко к Земле 1 сентября, останется невидимым для большинства жителей планеты, считает заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. Его цитирует РИА «Новости».

По словам Вибе, данный астероид маленький и тусклый.

Его потенциальная опасность заключается в том, что он приблизится на относительно небольшое расстояние к Земле, пояснил астроном, добавив, что за ним надо присматривать и пристально наблюдать, но не более того.

Ранее в NASA сообщили, что астероид 2011 ES4 размером с высотный дом подойдет к нашей планете на расстояние в 120 тыс. км. Скорость полета небесного тела составляет 8,16 км/с.