Звезду — лучшим южногородцам!

Жители одного южного города, по большому счету, мало чем отличались от обитателей иных городов мира. Разве что, уверенности в том, что грузовик с пряниками перевернется на их улице, или лотерейные билеты будут все с крупными выигрышами, у них была особо большая, я бы даже сказал огромная и неистребимая. Но даже эти прирожденные чудоверцы были шокированы событиями, которые ныне обсуждали все, кому не лень. Первое чудо явила соседняя страна, отмечавшая очередную знаковую дату и призвавшая на прием, организованный посольством всех своих поклонников из числа представителей средств распространения информации.

Набежала куча дам и господ, которые, вопреки устоявшейся традиции, не только ели и пили безвозмездно, то есть даром, но и получали медальки. Вообще то, старожилы южного города утверждали, что получение награды от другого государства, каким бы близким оно не было, означало признание в том, что ты работаешь на него. А это, по мнению южногородских аксакалов, было как-то не комильфо и даже, извините, западло. Но, новая генерация представителей СРИ о таких мелочах не задумывалась.

Они напрочь отбрасывали стереотипы, их душа тянулась к высокому, а грудь самопроизвольно выпячивалась для украшения ее хоть какой медалькой. Пусть даже юбилейной. Зато, можно потом в социальных сетях медальку показать, как доказательство преодоления еще одной ступеньки по социальной лестнице. И не важно, что многие из награжденных не были в состоянии дать объяснение, в чем разница в словах сарказм и оргазм. Зато, теперь у них была медалька! Будут теперь они все размерами своих наград меряться.

Да, именно так. Потому, что урожайной выдалась прошедшая награда для руководителей многих СРИ. Их, как оказалось, решила отметить и Южногородская служба охраны рубежей. Казалось бы, кордоны охранять — не мешки ворочать. Этому учиться надо, проходя суровую школу жизни и армейских будней. Но, реальность зачастую сильно отличается от того, что мы себе там воображаем. Оказалось, что для получения медальки от охраняющих рубежи южного города достаточно быть в числе первых при раздаче.

Не важно чего, главное успеть получить. Дома, развернешь и увидишь то, за чем стоял и что урвал. Не подойдет — отдашь кому-то. А подойдет — оставишь себе и снова выставишь фото полученного в социальных сетях. Так поступили многие из награжденных. В итоге, южногородцы с удивлением узнали, к примеру, что бывшая посредственная работница оппозиционного СМИ, сумевшая конвертировать свою любовь к старшему поколению представителей власти во вполне конкретные ништяки вроде нескольких СРИ и больших ежемесячных «пакетов», оказывается еще и заслуженный охранник рубежей.

Странно, что все эти медальки не получили следующие господа: писатель и читатель своих книг, реализуемых на заправках одного окраинного государства, натужный юморист БэБэ, его давний партнер, бесстрашно клянчащий награды и требующий доступа в эфир Ялтаг Сыртыгов, а также Весельчак Му — автор и бессменный ведущий интеллектуальной передачи «Горшок», победителем которой объявлялся максимальное количество времени не отрывающий руки от этого сосуда. Они ведь всегда готовы! И в защитники рубежей, и в космонавты! Впрочем, у них еще есть время. Да и южногородцы такому развитию событий не удивились бы. Ведь, звание народной артистки там получила недавно дама, таланты которой во всей их наготе давно уже увидели все жители этого славного города.