Осужденную на 9 лет в России звезду американского баскетбола Бриттни Грайнер этапировали в колонию № 2 в Мордовии, сообщили журналистам ее адвокаты.

«Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. Мы были у нее в начале этой недели. Бриттни справляется с ситуацией настолько, насколько возможно, и старается держаться и адаптироваться к новым условиям», — рассказали ее защитники Мария Благоволина и Александр Бойков. Их слова приводит «Интерфакс».

Грайнер обвинили в хранении и контрабанде наркотиков, суд признал ее виновной 4 августа. Ее приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей.

Американская баскетболистка прилетела в Россию выступать за команду УГМК из Екатеринбурга. Она играет за него уже несколько лет во время перерыва в американском чемпионате. Как объясняла сама спортсменка, в России она получает более высокую зарплату.

Грайнер задержали по прилете в аэропорту Шереметьево за несколько дней до начала войны в Украине. В ее сумке обнаружили гашишное масло для вейпа. С тех пор она находится под стражей. Спортсменка признала вину и объяснила, что забыла выложить из сумки медицинскую марихуану, которую использовала с разрешения врачей. Она не собиралась брать марихуану в Россию и нарушать закон

Грайнер подавала апелляцию, однако в октябре Мособлсуд оставил приговор в силе. Суд лишь пересчитал ей время, проведенное в СИЗО, как день за полтора дня. В результате Грайнер остается провести в колонии порядка восьми лет, писал «Интерфакс».

Последняя надежда Бриттни Грайнер на то, что власти США смогут обменять ее. Власти США не раз публично обещали добиваться освобождения Грайнер. Президент США Джо Байден, получив от Грайнер письмо, позвонил ее супругу и заверил, что работает над скорейшим освобождением Бриттни.

Сегодня замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия намерена обменять россиянина Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием, на одного из американских граждан.

В июле администрация Байдена предложила России обменять Бута на Бриттни Грайнер, сообщал CNN. Тогда российская сторона отказалась, заявив, что преждевременно обсуждать сделку, пока дело находится в стадии рассмотрения.

На этой неделе глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин встречался в Турции с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Помимо прочего, они обсуждали дела осужденных в России Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, писал Bloomberg.