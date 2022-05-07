Роскосмос поменяет логотип на красную звезду в память о погибших в Великой Отечественной войне и в рамках поддержки ВС РФ. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия — 24».

Он отметил, что красная звезда является символом борьбы, которую вел советский народ. Красная звезда была изображена на Знамени Победы и должна быть на шевронах Роскосмоса, подчеркнул Рогозин.

«Мы перешли оперативно на эту красную звезду. Понятно, что Роскосмос и так занимается звездами, но именно красная звезда сегодня должна быть главным, что ведет нас в бой», — добавил он.

Глава госкорпорации отметил, что прежняя символика, которую ранее использовал Роскосмос, уже «не соответствует тому духу, который сегодня должен отвечать этим вызовам, брошенным нашей стране».

В Telegram-канале Роскосмоса указано, что логотип меняется на время.

Ранее сообщалось, что Роскосмос представил новую капсульную коллекцию одежды, посвященную первому полету человека в космос (aif. ru)