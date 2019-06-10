Звезда словацкого футбола не приехал в Баку

Главный тренер сборной Словакии по футболу Павел Гапал рассказал, по какой причине оставил вне заявки на матч отборочного турнира ЕВРО-2020 против Азербайджана форварда Мирослава Стоха.

«Миро не ездил с нами в Баку из-за вируса, который также наблюдался у него в матче с Иорданией. Мы не хотели рисковать здоровьем остальных ребят – была опасность его распространения среди всей команды», — сказал Гапал.

Отметим, что по итогам матча с Иорданией, вне заявки на матч с Азербайджаном остались Доминик Грайф, Самуэль Мраз, Мартин Криен, Лукас Стетина и Ласло Бенес.